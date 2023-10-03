​​​​​​​استذكار الشهيدة ناكهان في ديرك

في سياق الفعاليات التي أطلقتها أكاديمية جنولوجيا والحركات النسائية في شمال وشرق سوريا لاستذكار الأكاديمية والكاتبة والصحفية وعضوة مركز أبحاث جنولوجيا، ناكهان آكارسال، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادها والمصادف في 4 تشرين الأول، نظم مركز جنولوجيا في مدينة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم مراسم استذكار.

حضر المراسم التي أقيمت في مركز دجلة للثقافة والفن الذي علّق على جدرانه صور الشهيدة ناكهان، وعلى خشبة مسرحه وُضعت صورتها وسط ورود متناثرة وشموع متقدة، الأهالي وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت عضوة أكاديمية جنولوجيا في ديرك، سوسن يوسف، قائلة: "في ذكرى استشهاد الصحفية والأكاديمية ناكهان آكارسال التي تعرضت للاغتيال على يد عملاء الدولة التركية وبتواطؤ بعض الأطراف في جنوب كردستان نقول؛ ستستمر مقاومة المرأة".

وأشارت إلى أن الأنظمة السلطوية تستهدف الشخصيات الثورية التي تؤدي دوراً مهماً في توعية المجتمع، عمداً؛ مخافة كشف سياساتها للعلن.

وأكدت سوسن يوسف استمرارهن بالنضال على خطا الشهيدة ناكهان، والسعي لتحقيق آمالها في تطوير جنولوجيا (علم المرأة)، وقالت: "لن نترك نضالها يذهب سدىً".

في السياق أيضاً، عُرض سنفزيون تضمّن نبذة عن مسيرة الشهيدة ناكهان آكارسال، لتنتهي المراسم بترديد شعار " Jin, Jiyan, Azadî " (المرأة، الحياة، الحرية).

(ح ر/ي م)

ANHA