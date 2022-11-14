​​​​​​​استذكار الشهيدة ناكهان أكارسال في مقاطعة كوباني

بدأت مراسم استذكار الناشطة والأكاديمية ناكهان أكارسال، بحضور العشرات من النساء، بوقوف الحاضرات دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إيقاد الشموع قرب صورة الشهيد ناكهان أكارسال.

كما تخلل مراسم الاستذكار التي أقيمت في جامعة كوباني، عرض سنفزيون عن المسيرة النضالية للشهيدة ناكهان أكارسال، ونضالها في وجه الأنظمة الفاشية والذهنية الذكورية.

انتهت مراسم الاستذكار بترديد الحاضرات شعار "Jin,Jiyan, Azadî (المرأة، الحياة، الحرية).

وناكهان أكارسال، كانت باحثة وكاتبة وصحفية، ولدت عام 1976 في قرية خليكان بالقرب من بلدة كوليازي، وهي جزء من مدينة قونية، كرست حياتها لنضال وعمل المرأة تحت شعار " Jin,Jiyan, Azadî "، واستشهدت في 4 تشرين الأول الفائت، بالقرب من منزلها في حي بختياري بالسليمانية في باشور كردستان، نتيجة هجوم مسلح شنته الاستخبارات التركية.

(ن ك/د)

ANHA