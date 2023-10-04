بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد عضوة أكاديمية جنولوجيا ناكهان آكارسال، التي اغتيلت على يد عملاء الدولة التركية بمدينة السليمانية في 4 تشرين الأول 2022، نظمت أكاديمية جنولوجيا في شمال وشرق سوريا فعالية تحت عنوان "Rojên Jînerjî" بقامشلو.

تضمنت الفعالية التي نظمت في صالة أكاديمية جامعة روج آفا في مدينة قامشلو، عدة فعاليات أدبية وفنية بمشاركة عضوات الحركات والاتحادات النسائية في إقليم الجزيرة والمؤسسات الإدارية وممثلي وممثلات عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة.

وعرض في الصالة صور الشهيدة ناكهان، ولوحات فنية لرسامات من مدينة قامشلو، بالإضافة إلى تعليق قصيدة قصيرة عن قتل النساء والعنف الذي يتعرضن له؛ فيما وضعت أوراق على طاولة لمن يود كتابة رسالة قصيرة للشهيدة ناكهان ووضعها في إناء للاحتفاظ بها من قبل الأكاديمية، كما عرض بروشور باسم "نيسان" تضمن سيرة حياة الشهيدة وجزءاً من قصيدة "أنا نيسان" للكاتبة والأكاديمية ناكهان.

بحث عن حرية المرأة

الفعالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه عرض أغنية للأمميات عن الشهيدة ناكهان، ثم ألقيت كلمة من قبل الناطقة باسم مجلس المرأة في جامعة روج آفا ومعلمة قسم جنولوجيا في الجامعة، رندة مصطفى، نوهت من خلالها إلى خصال الشهيدة ناكهان، بالقول: "ناكهان آكارسال امرأة صحفية وباحثة ومناضلة، بصوتها وقلمها طورت علم المرأة، وبحثت في كل لحظة من لحظات حياتها عن حرية المرأة، بإصرارها وعشقها للحياة واجهت جميع الصعوبات بأمل كبيرة".

وأوضحت أنها كانت رفيقة درب لجميع النساء وأساس لعلم المرأة (جنولوجيا)، مضيفة "كانت لها أبحاث عن معظم مناطق كردستان وخاصة شنكال وعفرين، وافتتحت مراكز بحث في شمال وشرق سوريا، ودربت الآلاف على أسس الحرية والحياة الندية الحرة، وبافتتاح قسم جنولوجيا في جامعة روج آفا سخرت كل طاقاتها لتطويره، واليوم مواصلة ذلك واجب علينا جميعاً".

أما المقاتلة في وحدات حماية المرأة (YPJ)، جيان بنكي، فاستذكرت جميع الشهيدات المناضلات اللواتي كافحن لبناء حياة حرة لجميع النساء في الشرق الأوسط والعالم، وحيّت مقاومة النساء اللواتي يناضلن من أجل الحرية.

وأوضحت جيان "تزداد هجمات العدو بذهنية بعيدة عن المشاعر الإنسانية من أجل فرض سلطته، ولكن ذلك لم يوقف المرأة المناضلة من أجل بناء حياة جديدة مليئة بالحقيقة الإنسانية والحرية المجتمعية".

وأضافت: "نعم، نشتاق لرفيقاتنا الشهيدات اللواتي تأكدن بأن الحياة بحاجة إلى حب ومقاومة وعلى أساسه ناضلن حتى استشهدن، لكن ذلك الاشتياق ليس بمشاعر حزن بل مشاعر مليئة بالحب والإصرار والأمل والمسؤولية، وهذا ما يقربنا نحن النساء من بعضنا البعض أكثر".

جيان بنكي أكدت أن النساء المناضلات لمعرفة حقيقة المرأة والقضاء على العنف والسلطة أمثال الشهيدة ناكهان آكارسال سوف يكنّ أساس لحرية جميع النساء، وعاهدت على مواصلة درب الشهيدة ناكهان حتى النهاية.

Jînerjî يعني طاقة المرأة من الحب والنضال

بينما شرحت عضوة مركز الدبلوماسية المجتمعية في شمال وشرق سوريا، نورشان حسين مصطلح (Jînerjî) والذي هو من تأليف الشهيدة ناكهان، وقالت: " Jînerjî مصطلح يحوي جميع طاقات المرأة من الحب والجمال والنضال والصدق والحقيقة، أي عندما تجتمع طاقة المرأة وتتحول إلى طاقة لجميع معاني الحياة".

وتابعت: "يعني ذلك بناء سيسيولوجيا حرية المرأة والحياة والجمال والصدق ضد الرأسمالية والكذب والنفاق".

تلا ذلك عرض مسرحية لفرقة حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في الحسكة عن شعار "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية)، من ثم قدمت فقرة أغانٍ باللغة الكردية عن نضال النساء الثوريات من قبل فرقة ألفتريا، وتقديم عرض تمثيلي عن مسيرة حياة الشهيدة ناكهان من قبل عضوة حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في كوباني، برفا كنعان.

بعدها ألقيت قصيدة شعرية بعنوان "أنا المرأة الكردية" من قبل عضوة مركز جنولوجيا في ناحية ديرك، سوسن يوسف، وقراءة قصص عن الذات لطالبات ديوان الأدب في شمال وشرق سوريا.

واختتمت الفعالية بتوزيع جوائز تضمنت "تفاحة الحب" على كل الفرق والشخصيات التي شاركت في برنامج فعاليات Rojên Jînerjî"" من قبل أكاديمية جنولوجيا في شمال وشرق سوريا.

(س أ/آ)

ANHA