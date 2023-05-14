​​​​​​​استذكار الشهيدة مزكين في الرقة

بمناسبة الذكرى السنوية الـ 31 لاستشهاد الفنانة الثورية مزكين (غربت آيدن)، والذي يصادف 11 أيار، نظم مركز الهلال الذهبي لثقافة المرأة بالتعاون مع مكتب تجمّع نساء زنوبيا في الرقة، فعالية لاستذكار الشهيدة، وذلك في مركز الهلال الذهبي بالمدينة.

بدأت فعالية الاستذكار التي حضرتها عضوات في الحركات والتنظيمات النسائية والأحزاب السياسية في الرقة، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ثم ألقت الإدارية في مركز الهلال الذهبي، ميديا سليمان، كلمة استذكرت كافة شهيدات الحرية في شخص الشهيدة مزكين التي حملت السلاح بيد وآلة الطنبور باليد الأخرى.

من جهتها، أكدت الإدارية في مكتب تجمّع نساء زنوبيا، بثينة عبدو، أن فكر القائد عبد الله أوجلان هو الحل الأنسب للمرأة من أجل الخلاص من الذهنية الذكورية السلطوية، وقالت: "أينما وجدت المرأة الحرة الواعية وجدت الحياة دائماً، وهذا ما لا يروق لأصحاب الفكر الظلامي والاستبدادي؛ لأنهم يعلمون أن وجودهم مرتبط بالقضاء على هذا النموذج من النساء".

وعرفت بالشهيدة مزكين، واسمها الحقيقي (غربت آيدن) وهي من مواليد قرية بلَيدَر التابعة لمدينة باتمان (إيله) في باكور (شمال كردستان) عام 1962.

تلا ذلك، عرض فني لفرقة "هيلين جودي" التابعة لمركز الهلال الذهبي، لتختتم فعالية الاستذكار بعرض سنفزيون عن مسيرة الفنانة الثورية.

(ي م)

ANHA