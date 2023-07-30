​​​​​​​استذكار الشهيدة عائشة على ضريحها في كوباني

زارت عضوات دار المرأة في إقليم الفرات، ضريح الإدارية في الدار الشهيدة عائشة علي، في مزار الشهيدة دجلة بكوباني، والتي ارتقت عام 2019 إلى مرتبة الشهادة برفقة سائقها أثناء قيامها بواجبها الوطني.

وفي الزيارة، ألقت الإدارية في دار المرأة، سميرة محمد علي، كلمة أشادت فيها بدور الشهيدة عائشة، وكل شهيد استشهد دفاعاً عن وطنه.

وأكدت أن الشهيدة كانت تتمتع بروح النضال ولم تعرف اليأس يوماً، بقولها: "كان همها الوحيد هو قضيتها، فناضلت حتى نالت الشهادة".

وعاهدت في ختام كلمتها الشهيدة عائشة وكل شهيد ضحى بروحه بالسير على خطاهم حتى آخر قطرة دم تجري في عروقهم، مطالبة شعب شمال وشرق سوريا بتصعيد النضال والمقاومة؛ لأنهما السبيل الوحيد للوصول لدرب الحرية وتحقيق النصر.

وانضمت عائشة علي قبل استشهادها، إلى دار المرأة في إقليم الفرات عام 2016، وعملت إدارية في الدار.

(ن ك/ي م)

ANHA