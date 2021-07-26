استذكاراً للشهيدة فيان آمارا توزيع شهادات على طلبة الصف التاسع

ويصادف اليوم الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاد فيان آمارا، وبهذه المناسبة وتكريماً لروح الشهيدة وما قدمته من خدمة في مجال العلم لطلبة كوباني، وزعت هيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات الشهادات على طلبة الصف التاسع الإعدادي.

ووقف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء في بداية المراسم، بعدها عرض سنفزيون خاص عن حياة الشهيدة أثناء تواجدها في مدينة كوباني، وقيامها بتعليم الطلبة، وخوضها للمعارك دفاعاً عن المنطقة في وجه هجمات المرتزقة.

وانتهت مراسم الاستذكار بعد توزيع الشهادات على الطلبة على وقع هتافات الطلبة المرددين لاسم الشهيدة.

والجدير بالذكر أن الشهيدة فيان آمارا، الاسم الحقيقي سفيم كايا من باكور كردستان، استشهدت في الـ 27 من تموز أثناء تصديها لهجمات مرتزقة داعش ومحاولتهم التقدم صوب مدينة كوباني، وتكريماً للشهيدة قامت هيئة التربية في إقليم الفرات بتسمية معهد خاص لتعليم الكردية في المدينة باسمها.

ويشار إلى أن عشرات الشهادات وزّعت اليوم خلال المراسم التي أقيمت في مركز باقي خدو للثقافة والفن، فيما سيتم توزيع بقية الشهادات على الطلبة الناجحين في الأيام القليلة المقبلة.

(ن ك/ج)

ANHA