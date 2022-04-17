​​​​​​​استذكار الشهيد عزيز عرب في منبج وإشعال الشموع على أضرحة الشهداء

حضر الاستذكار أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية، ومجلس عوائل الشهداء، ومجلس منبج العسكري، ومؤسسة جرحى الحرب، وبدأ الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ومن ثم ألقى الرئاسة المشتركة لحركة الشبيبة الثورية في منبج أحمد الجميلي كلمة قال فيها: "نقف اليوم في مزار الشهداء في منبج، في ذكرى استشهاد الشهيد عزيز عرب، نستذكره ونستذكر كل شهداء الحرية".

وأضاف الجميلي: "بدأ الشهيد عزيز عرب في نضاله، إيماناً منه بالحرية وأخوة الشعوب، وناضل من أجل رفع الظلم عن كل إنسان مضطهد ومظلوم، وآمن بحرية كل شخص في المجتمع دون تمييز بين قوميته وعرقه ودينه".

تلاها عرض سنفزيون عن حياة الشهيد عزيز عرب، ومرحلة نضاله ضمن حركة التحرر الكردستانية.

واختتمت المراسم بإيقاد الشموع على أضرحة الشهداء.

(ش س/ل)

ANHA