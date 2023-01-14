​​​​​​​استذكار القيادي خبات ديرك بمراسم مهيبة

وشارك في المراسم قياديّو قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وقوى الأمن الداخلي والعشرات من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

وبدأت مراسم الاستذكار بعرض عسكري من قبل مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب ومقاتلات وحدات حماية المرأة وعناصر قوى الأمن الداخلي. وبعد ذلك ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية لقمان خليل كلمةً سلّط خلالها الضوء على نضال ومقاومة القيادي خبات ديرك.

واستذكر القيادي لقمان خليل، جميع شهداء الثورة في شخص الشهيد خبات ديرك وتابع كلمته قائلاً: "إنّ الشهيد خبات ديرك هو مؤسّس هذه القوات التي أصبحت اليوم أعظم مثالٍ في العالم والقوات التي قضت على ظلام هذا العصر. استشهد القيادي العظيم الرفيق خبات بسلاح الغدر على يد الخونة عام 2012".

وتحدّث خليل عن حياة ونضال خبات ديرك قائلاً: "الكل شاهد على أنّ الشهيد خبات ديرك قد خاض منذ بداية حياته نضالاً لا مثيل له في سبيل الحريّة وتحقيق حياةٍ تسودها المساواة. فقد تمتّع بشخصيّةٍ مناضلة وداعية للحرية ومطالبةً بالحقوق في ظروفٍ لم يكن بإمكان أحدٍ فيها أن يعبّر عن كرديته ويتحدّث بلغته ويعيش وفقاً لثقافته، وقد شكّل بذلك الإصرار وتلك الإرادة جيشاً للدفاع عن جميع الشعوب".

"استذكار الشهيد خبات يكون بالإصرار على تحقيق أهدافه"

وأشار القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، لقمان خليل إلى أنّ الشهيد خبات ديرك كان يتحلّى بشخصيّةٍ فدائيّة لا تعرف التعب وأنّه ناضل من أجل سوريا بأسرها وليس من أجل المنطقة فحسب.

وتابع لقمان خليل حديثه قائلاً: "نحن نعيش اليوم وفقاً للأسس التي وضعها الرفيق خبات ديرك والذي أصبح موضع احترامٍ في العالم أجمع. لم يتردّد الشهيد خبات في أداء واجباته ومسؤولياته يوماً، وكان يقوم باللازم بكلّ قوته. وقد شكّل هذه القوات في أصعب الظروف واتّخذ الخطوة الأولى فيها. فقد شكّل هذه القوات بعددٍ من الشبان والشابات وها هي اليوم تتألّف من مئات الآلاف وكلّهم يناضلون ويقاتلون بالإيمان ذاته ملتزمين بالدفاع والقتال ضدّ الأعداء والخونَة. ومن هذا المنطلق إن أردنا أن نعبّر عن الشهيد خبات ونمثّله بشكلٍ صحيح، فعلينا التعمّق أكثر في أسلوب نضاله وحياته وأن نصرّ على تحقيق أهدافه".

"استذكار الشهيد خبات يكون بالإصرار على تحقيق أهدافه"

وأشار القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، لقمان خليل إلى أنّ الشهيد خبات ديرك كان يتحلّى بشخصيّةٍ فدائيّة لا تعرف التعب وأنّه ناضل من أجل سوريا بأسرها وليس من أجل المنطقة فحسب.

وتابع لقمان خليل حديثه قائلاً: "نحن نعيش اليوم وفقاً للأساس الذي وضعه الرفيق خبات ديرك والذي أصبح موضع احترامٍ في العالم أجمع. لم يتردّد الشهيد خبات في أداء واجباته ومسؤولياته يوماً، وكان يقوم باللازم بكلّ قوته. وقد شكّل هذه القوات في أصعب الظروف واتّخذ الخطوة الأولى فيها. فقد شكّل هذه القوات بعددٍ من الشبان والشابات وها هي اليوم تتألّف من مئات الآلاف وكلّهم يناضلون ويقاتلون بالإيمان ذاته ملتزمين بالدفاع والقتال ضدّ الأعداء والخونَة. ومن هذا المنطلق إن أردنا أن نعبّر عن الشهيد خبات ونمثّله بشكلٍ صحيح، فعلينا التعمّق أكثر في أسلوب نضاله وحياته وأن نصرّ على تحقيق أهدافه".

وأشار لقمان خليل إلى أنّ النضال الجاري اليوم في شمال وشرق سوريا يرتكز على نضال الشهيد خبات ديرك ورفاقه وعاهد على مواصلة الإرث الذي خلفه الشهيد خبات، إذ أشار إلى متابعة المسيرة التي بدأها الشهيد خبات حتّى تحرير المناطق المحتلّة وأنّهم سيحيون ذكرى الشهداء بهذا الشكل ويمثّلون النضال والمقاومة التاريخية للشهيد خبات بشكلٍ صحيح. وأوضح لقمان خليل أنّ الشهيد خبات بذل جهوداً مهمّةً في تدريب وتنظيم الشبيبة الذين دمّروا داعش.

وعاهد لقمان خليل على أنّهم سيناضلون حتّى آخر لحظة من حياتهم بروح النضال والمقاومة والإيمان التي بناها الشهيد خبات واختتم حديثه قائلاً: "سنسير على خطا الشهيد خبات ديرك وجميع الشهداء حتّى تحقيق الانتصار".

واُختتمت المراسم بترديد شعار "الشهداء خالدون".

ANHA