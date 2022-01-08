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​​​​​​​استذكار المناضلات الثلاث في العاصمة السورية دمشق

نظم مؤتمر ستار في العاصمة السورية دمشق اليوم محاضرة تحت عنوان "حينما يكون القلب والعقل متوحدين يستحيل أن يستسلم المرء" بالتزامن مع الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد الناشطات الكرديات الثلاث ساكينة جانسز وليلى شايلمز وفيدان دوغان. حضرها العشرات من الأهالي.
خبر 2022-01-08T17:16:00 دمشق

وبعد الوقوف دقيقة صمت، قرأت عضوة مؤتمر ستار مزكين يوسف مقالاً عن حياة المناضلات الثلاث ومسيرتهن النضالية.

ثم تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار برجم يوسف عن هذه الذكرى المؤلمة والمأساوية و يد الغدر التي طالت إحدى أقوى مؤسسات حزب العمال الكردستاني ساكينة جانسز ورفيقتيها ليلى شايلمز  وفيدان دوغان وعن مدى حقد السلطات الفاشية التركية على المرأة الحرة ومحاولتها بجميع السبل النيل من حريتها وكرامتها وقوتها.

وأشارت برجم يوسف إلى أن استهداف المناضلات الثلاث يعتبر بمثابة استهداف لجميع النساء الباحثات عن الحقيقة والحرية.

كما عاهدت في ختام حديثها على مواصلة نضال المناضلات الثلاث والسير على دربهن حتى تحقيق آمالهن.

 (س.ع/ك)


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