​​​​​​​استذكار الفنان الراحل أياز يوسف بأمسية فنية في قامشلو

بمناسبة حلول الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لوفاة الفنان الكردي أياز يوسف، المعروف أيضًا باسم "أياز زاكسوي"، أقامت هيئة الثقافة والفنون في إقليم الجزيرة أمسية فنية في قاعة جامعة روج آفا بمدينة قامشلو.

وحضر الأمسية الفنية، عدد من الفنانين من إقليم الجزيرة وأعضاء من اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة وممثلون عن الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة ومنظمات المجتمع المدني وعدد من المثقفين والكتاب.

وخلال الأمسية رحب بيكس داري عضو اللجنة المنظمة للأمسية بالمشاركين وقال: "إن أسرة الفنان أياز يوسف حاولت حضور الحفل لكنها لم تتمكن من الحضور بسبب العديد من العقبات على الحدود. ولكن شقيقه أرسل السلام إلى عموم الشعب والفنانين والمؤسسات في روج آفا، وأكد أنه لحبه لروج آفا سيزورها في أقرب فرصة".

كما تحدث طلعت يونس، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة، قائلاً: " إن الشعوب التي تمسكت وحافظت على ثقافتها وهويتها الخاصة، مثل الشعب الكردي تعرضت عبر التاريخ للكثير من الهجمات ومحاولات صهرها أو إمحائها".

وتحدث يونس عن شخصية الفنان أياز يوسف وقال: "الفنان أياز يوسف كان من تلك الشخصيات التي أحبت شعبها وثقافتها منذ صغره، ورغم المعوقات في عمله الفني إلا أنه دافع عن ثقافته حتى النهاية".

وعقب الكلمات، عُرض سنفزيون عن حياة الفنان أياز يوسف، والذي تحدث فيه شقيق الفنان حاجي يوسف والفنان بلند إبراهيم والفنان خليل غمكين والفنانة روجدا، واستذكروا فيه الفنان أياز، وقدموا الشكر لهيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة.

تلاها تقديم الرئيس المشترك لهيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة ونائبه دانيش بوتان درعاً تذكارياً عليه صورة الفنان الراحل، للفنانين نسرين بوتان وحاجي موسى نيابة عن عائلة الراحل التي لم تستطع الحضور.

وعاهدت الفنانة نسرين بوطان بإيصال الدرع التذكاري لأسرة الفنان أياز يوسف.

تلاها تقديم فرقة جودي مجموعة من أغاني الفنان الراحل أياز يوسف.

والجدير بالذكر أن الفنان أياز يوسف ولد عام 1961 في زاخو بإقليم كردستان. وفقد حياته في عام 1986 نتيجة مرض عضال.

هذا وصدرت أول أغنية للفنان أياز يوسف عام 1982 تحت عنوان (رأيتها لأول مرة- min dît cara ewilî). وبلغ عدد أغانيه 65 أغنية.

(ل)

ANHA