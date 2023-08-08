​​​​​​​استذكار الفنان الراحل آرام تيكران في لبنان

وحضر الاستذكار العشرات من أبناء وبنات الجالية الكردية في لبنان، وبدأت بالوقوف دقيقة صمت ، ومن بعدها كانت كلمة لرئيس رابطة نوروز جمال حسن ، حيث قال "يعتبر الفنان الراحل آرام تيكران ركناً من أركان الفن والفلكلور الكردي المعاصر".

وتابع :" ساهم الفنان الراحل في نشر المحبة والصداقة والاخوة بين الشعبين الكردي الأرمني من خلال فنه الجميل و الهادئ وصوته العذب والحانه العابرة ".

مؤكداً " ساهم في ترسيخ الطرب الكردي غناء وموسيقى بأدائه الساحر، ودعمه لثورة الشعب الكردي".

مضيفاً " غنى عن الشهادة في سبيل حرية كردستان، وعن جبالها ووديانها، وعن مقاومة شبابها وبناتها للاحتلال التركي. وغنى أجمل الاغاني الثورية والوطنية".

وبعد انتهاء الكلمة قدمت فرقة " ولاتي روجي" بعض الأغاني للفنان الراحل آرام تيكران .

هذا وُلد الفنان وعملاق الأغنية الكردية آرام تيكران في مدينة قامشلو عام 1934، بعد أن نجت أسرته من مقاصل العثمانيين، وهو مؤلّف وملحّن ومغنٍ، ألّف معظم أغانيه باللغة الكردية، إيماناً منه بردّ المعروف والجميل للكرد، بعدما أنقذوا أسرته من العثمانيين.

وتوفي أثر نوبة قلبية ، في الثامن من آب 2009، وكانت وصيته أن يدفن في مدينة آمد، لكن سلطات الاحتلال التركي رفضت ذلك بحجة أنه ليس من مواطني تركيا، ووري الثرى في بروكسل العاصمة البلجيكية في مراسم تليق بعظمته.

(سـ)