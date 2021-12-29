​​​​​​​استذكار 67 شهيداُ في ديرك استشهدوا خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول

بحضور أسر الشهداء وممثلين من مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، استذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك والقرى التابعة لها 67 شهيداً، استشهدوا في أعوام وأماكن مختلفة، خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول، وذلك في ملعب كورنيش المغلق في الناحية.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، تلاه عرض سنفزيون، عرضت خلاله تقييمات القائد عبد الله أوجلان بصدد دور الشهداء في بناء الأوطان.

وبعدها، ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء لناحية ديرك، محمد شريف، كلمة أشاد من خلالها بالنضال الذي خاضه الشهداء من أجل شعوبهم لبناء مجتمع يلبي آمالهم في الحرية، وتابع "شهداؤنا هم شهداء الإنسانية والأخلاق لأنهم دافعوا عن الانسانية بفكر وفلسفة القائد أوجلان الذي رسخ مفهوم التعايش المشترك وأخوة الشعوب".

وأضاف "أن درجة تنظيم الشعب ومقاومته تدل على مدى ارتباطه بتحقيق أهدافهم المتمثلة في ترسيخ الديمقراطية والسلام للشعوب".

لتنتهي المراسم بقراءة وثائق الشهداء الـ 67 على الحضور من قبل مجلس عوائل الشهداء، أعقبها ترديد الشعارات التي تحيي الشهداء.

(ك-ع/ آ)

ANHA