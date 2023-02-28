​​​​​​​استذكار 64 شهيداً/ة من شهداء شهر شباط في الحسكة

نظمت اليوم الثلاثاء، مراسم استذكار 64 شهيداً/ة ارتقوا في أماكن وأوقات متفرقة خلال شهر شباط، في صالة رشو الواقعة بحي المشيرفة في مدينة الحسكة، بحضور العشرات من أهالي المدينة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وذوي الشهداء.

علقت في الصالة، صور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان، كما حمل ذوو الشهداء صور أبنائهم 64 .

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالا لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، محمود جواد، استذكر فيها 64 شهيداً، وقال "ننحني إجلالاً وإكراماً لشهدائنا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل العيش بكرامة؛ لتحرير شعوب المنطقة من الظلم والاضطهاد".

وتطرق جواد في حديثه إلى التضحيات البطولية التي قدمها هؤلاء الشهداء في الدفاع عن مكتسبات شعوب المنطقة حتى الوصول إلى مرتبة الشهادة.

ومن جانبه، أكد القيادي في المجلس العسكري بإقليم الجزيرة، حميد حسن "أن مشروع الأمة الديمقراطية؛ لن يستطيع أحد إفشاله".

ونوه حسن، أنه مهما حاولت تركيا واتباعها المرتزقة من تكثيف هجماتهم وتهديداتهم، لن يحبطوا من عزيمة قواتنا".

واختتم حسن، كلمته بالقول "سنواصل النضال وسنقف بالمرصاد في وجه كل من يتعدى على أرضنا حتى تحريرها وتحرير القائد أوجلان جسدياً".

وبعدها عُرض سنفزيون عن المؤامرة الدولية التي أحيكت ضد القائد عبد الله أوجلان، وعرض صور الشهداء الذين تم استذكارهم اليوم، من مقاتلي قوات الدفاع الشعبي، وقوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب.

واختتم مراسم الاستذكار بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء والقائد "تحيا مقاومة الشهداء"، "الشهداء أحياء لا يموتون"، "تحيا مقاومة القائد".

(م ح)

ANHA