​​​​​​​استذكار 64 شهيداً في ناحية كركي لكي بمقاطعة قامشلو

نظّمت مراسم الاستذكار في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو، بمشاركة ذوي الشهداء وأعضاء مؤسسات الناحية والأهالي.

وبدأت بالوقوف دقيقة الصمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي، تاج الدين حسين، الذي أكد على ضرورة التمسك بنهج الشهداء والسير على خطاهم المتمثل في المقاومة والنضال.

ثم عُرض سنفزيون يتضمن صور الشهداء الـ٦٤ من مقاتلي قوات الدفاع الشعبي، وقوات سوريا الديمقراطية، وحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ)، لتختتم المراسم بقراءة وثائق الشهادة وسط تعالي الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ك-ع/آ)

ANHA