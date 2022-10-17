​​​​​​​استذكار 54 شهيد/ة استشهدوا في أوقات وأزمنة متفرقة من ثورة شمال وشرق سوريا

توافد العشرات من أهالي ناحية تل تمر وذوي 54 شهيداً/ة، إلى مركز مؤسسة عوائل الشهداء لاستذكار الشهداء من وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات الدفاع الذاتي وقوات الاسايش وقوات سوريا الديمقراطية والإعلام، الذين استشهدوا في أماكن وأوقات مختلفة خلال أشهر (تموز وآب وأيلول وتشرين الأول).

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، من ثم ألقى القيادي في مجلس تل تمر العسكري، فرهاد جان فدا كلمة تطرق فيها إلى دور الشهداء في تحقيق حياة كريمة وقال:" إننا اليوم نستذكر الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل النضال وحماية شمال وشرق سوريا، الذين لهم دورا ريادي في القضاء على الإرهاب والعيش في أمان واستقرار".

مضيفا بأن الاحتلال التركي "يستغل الشعب السوري لتحقيق أطماعه العثمانية".

واختتمت المراسم بأبيات شعرية عن نضال وتضحيات الشهداء ألقتها العضوة في مركز الثقافي بناحية تل تمر نالين يونس.

(م ح)

ANHA