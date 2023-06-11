​​​​​​​استذكار 53 شهيداً وشهيدة في ناحية تل تمر

نظّم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، اليوم، مراسم استذكار 53 شهيداً وشهيدة من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة، وقوى الأمن الداخلي، والمجلس السرياني العسكري، ومجلس حرس الخابور الآشوري، والانضباط العسكري، وقوات الدفاع الذاتي ووحدات مكافحة الارهاب، الذين استشهدوا في أوقات وأعوام مختلفة خلال أشهر آذار، ونيسان وأيار، وذلك في قاعة مجلس عوائل الشهداء بالناحية.

وشارك في المراسم، الأهالي وأسر الشهداء وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في الناحية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، من ثن ألقت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، زوزان كول، كلمة أثنت فيها على تضحيات الشهداء، وأكدت: "بفكر القائد عبد الله أوجلان أفشلنا مخططات العدو في المنطقة".

من جانبها، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء الخابور -آشور، جميلة كاكو، كلمة استذكرت فيها كافة الشهداء وقالت: "نستذكر اليوم كوكبة من شهداء تل تمر الذين ضحوا بأغلى ما يملكون لنعيش بسلام وأمان".

مشددة: "إننا مع إخواننا من جميع المكونات سائرون على نهج أخوة الشعوب لتحقيق العدالة والمساواة في وطن يسوده المحبة والإخاء".

من جانبه، أكد الإداري في مكتب العلاقات العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية، محمد الحسن، أن: "شهداءنا هم شهداء الأمة الديمقراطية الذين حملوا روح المقاومة ونحن فخورون بهم".

واختتمت المراسم بعرض سنفزيون تضمن صور53 شهيداً وشهيدة.

(ج ع/م ح)

ANHA