​​​​​​​استذكار 29 شهيداً وشهيدةً في تربه سبيه

مراسم الاستذكار أقيمت في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي بناحية تربه سبيه، وشارك فيها العشرات من الأهالي وذوي الشهداء وممثلين عن مؤسسات الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة والأحزاب السياسية.

علقت في الصالة صور القائد عبد الله أوجلان وصور شهداء من رموز حركة التحرر الكردستانية، وهناك بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تلاه، عرض سنفزيون تضمن صور 29 شهيداً وشهيدة من وحدات المرأة الحرة- ستار، قوات الدفاع الشعبي، وحدات حماية المرأة، وحدات حماية الشعب، قوات سوريا الديمقراطية، قوى الأمن الداخلي، الترافيك، حركة المجتمع الديمقراطي.

كما تضمن تقييمات القائد عبد الله أوجلان حول الشهادة والشهداء.

ألقى بعدها، عضو مجلس عوائل الشهداء في تربه سبيه، حاج عبدي خلف، كلمة أكد خلالها أن شعب شمال وشرق سوريا فرضت عليه الحرب إثر الهجمات التي شنت ضد المنطقة من قبل مرتزقة جبهة النصرة وداعش، بدعم من دولة الاحتلال التركي. وتابع "لكسر الهجمات هب الجميع شباباً وشابات للتكاتف وحماية المنطقة معاً".

في ختام حديثه عاهد عبدي بتصعيد النضال والسير على خطا الشهداء حتى تحقيق أحلامهم وطموحاتهم في بناء مجتمع حر ديمقراطي.

لتُقرئ بعدها أسماء الشهداء الـ 29، وتتعالى على إثرها أصوات مرددة لشعار "الشهداء خالدون".

(كروب/آ)

ANHA