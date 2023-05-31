​​​​​​​استذكار 25 شهيد وشهيدة في ناحية عامودا

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، اليوم، مراسم استذكار لشهداء قوات الدفاع الشعبي ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوى الأمن الداخلي، استشهدوا في أماكن وأعوام مختلفة خلال شهر أيار، في مزار الشهيد إسماعيل في عامودا.

شارك في مراسم الاستذكار ذوو الشهداء وحشد من أهالي الناحية وقراها، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني وحزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار، وممثلون وممثلات عن المؤسسات العسكرية.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تحدث الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، زيور سليمان، وتطرق إلى قيم الشهادة والشهداء، وأشاد بتضحياتهم ودورهم في الحفاظ على أمن واستقرار شمال وشرق سوريا.

ونوّه زيور سليمان إلى أن: "الكلمات تعجز عن وصف الشهداء ونضالهم، لذلك يجب السير على خطاهم وحماية المكتسبات التي حصلنا عليها بفضلهم، عبر رص الصفوف وفق نهج أخوة الشعوب الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان لشعوب موزوبوتاميا والشرق الأوسط".

وسط زغاريد الأمهات، عاهد زيور سليمان جميع الحاضرين بتصعيد النضال لتحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان وحرية شعب المنطقة.

تخللت مراسم الاستذكار، قراءة وثائق الشهداء الـ 25 من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء آرين خلف.

لتختتم المراسم بترديد الحضور الشعارات التي تمجّد الشهيد "الشهداء خالدون"، وزغاريد الامهات.

(خ ع/أ ب)

ANHA