​​​​​​​استذكار 140 شهيداً/ة في ناحية ديرك

نظم مجلس عوائل الشهداء في ديرك، اليوم الاثنين، مراسم استذكار لـ 140 من شهداء أشهر، تشرين الثاني وكانون الأول والثاني وشباط، الذين استشهدوا في أعوام وأماكن متفرقة ضمن صفوف حركة التحرر الكردستانية وفي شمال وشرق سوريا.

وحضر مراسم الاستذكار، التي نظمت في ملعب الكورنيش المغلق بديرك، المئات من ذوي الشهداء من كافة المكونات، بالإضافة إلى أعضاء كافة المؤسسات والمراكز المدنية والعسكرية في المدينة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، استذكرت الإدارية في مؤتمر ستار بديرك، بنفش عبدو، جميع الشهداء وبينت بأن استذكار الشهداء هو " تجديد للعهد بالسير على خطاهم".

وأشادت بدور الشهداء في ترسيخ مبادئ العدالة والحرية ضمن المجتمع، معاهداً بمواصلة درب الشهداء حتى تحقيق النصر.

لتقرئ بعدها وثائق الشهداء، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء "الشهداء خالدون".

(كروب/آ)

ANHA