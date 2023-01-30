​​​​​​​استذكار 11 مقاتلاً في قوات الدفاع الشعبي وقوات سوريا الديمقراطية

استذكر المئات من اهالي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو 11 شهيداً من قوات سوريا الديمقراطية وقوات الدفاع الشعبي. وأُقيمت مراسم الاستذكار، اليوم، في مقرّ حزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية.

ورُفعت خلال المراسم صور شهداء شهر كانون الثاني وصور القائد عبدالله أوجلان وأعلام مجالس عوائل الشهداء.

كما ألقى خلالها الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في الناحية، زيور علي كلمةً استذكر فيها جميع شهداء الثورة في شخص شهداء شهر كانون الثاني الـ 11 وشهداء مقاومة كوباني وحملة مطرقة الشعوب في مدينة الحسكة وقال: "نحن وبوصفنا عوائل الشهداء وأسر المقاتلين والوطنيون الذين يعيشون على هذه الأرض المباركة؛ نعد بالسير على خطا شهدائنا حتّى آخر لحظة من حياتنا. سنتّبع أفكار القائد آبو ونناضل على هذا الأساس".

بعدها قُرئت سجلات الشهداء الـ 11 وتمّ تسليمها لذويهم.

واُختتمت المراسم بترديد شعار "لا حياة بدون القائد".

(ر)

ANHA