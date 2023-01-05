​​​​​​​استذكار 102 شهيداً من شهداء كانون الثاني في قامشلو

مراسم الاستذكار أقيمت في مزار الشهيد دليل ساروخان، وشارك فيها العشرات من أهالي قامشلو وذوي الشهداء وبدأت بالوقوف دقيقة صمت.

وخلالها رفعت صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء، وتحدثت فيها عضوة مجلس عوائل الشهداء في قامشلو ريفين شيخموس، واستذكرت في حديثها شهداء الحرية وقالت: حققنا الإنجازات بفضل تضحيات الشهداء ونضالهم، وسنسير على خطاهم حتى النصر.

ومن جانبه ألقى عضو حزب الاتحاد السرياني روبير بهو كلمة، أشار من خلالها إلى نضال القوات العسكرية والأمنية في شمال وشرق سوريا، ومحاربتها للإرهاب، وقال :" ضحوا لتحقيق حياة حرة كريمة من أجلنا".

بهو أكد أنهم وصلوا إلى هذا اليوم بفضل التضحيات، لذلك يجب حماية المكتسبات التي تحققت.

كما تحدث عن هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، ونوه إلى ضرورة تعزيز الوحدة بين المكونات للوقوف أمام مخططات الاحتلال، ورفع سوية النضال.

وبعد إلقاء الكلمات قرئت أسماء الشهداء الـ 102 ، ليتعالى بعد ذلك شعار " الشهداء خالدون"، وانتهت المراسم بزيارة المشاركين أضرحة الشهداء في المزار .

ANHA