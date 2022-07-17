​​​​​​​استشهدا بالأسلحة الكيماوية.. قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل اثنين من مقاتليها

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الأحد، بياناً كتابياً، كشف فيه سجل اثنين من مقاتلي الكريلا.

جاء في نصه:

"تصدّى رفيقانا زردشت ومروان للعملية الاحتلالية التي أطلقها جيش الاحتلال التركي في الـ 14 من نيسان المنصرم في الصفوف الأمامية، وخاضا ضد جيش الاحتلال مقاومة تاريخية استمرت شهرين. وأدى رفيقانا زردشت ومروان دوراً مهماً في أنفاق الحرب للشهيد شاهين القتالية، وجعلا العدو يتكبّد عشرات القتلى وكانا من رفاقنا الذين يقاومون الهجمات الوحشية للدولة التركية الفاشية في الصفوف الأمامية. لقد أبدى رفيقنا مقاومة تاريخية ضدّ جيش الاحتلال التركي الفاشي الذي يعدّ ثاني أقوى جيش في حلف الناتو والذي يُستخدم جميع الإمكانات التقنية وأوصلا هذه المقاومة إلى أعلى مستوياتها. لذا قامت الدولة التركية التي لم تتمكّن من تحقيق أي تقدّم أمام الكريلا مرةً أخرى بارتكاب جريمة حرب واستخدمت الأسلحة الكيماوية ضد كريلا حرية كردستان. وأسفرت هذه الهجمات الكيماوية عن استشهاد رفيقينا زردشت ومروان. سيُستذكر رفيقانا زردشت ومروان بمقاومتهما دائماً كأبطالٍ للشعب الكردي".

سجل الشهيدين بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: زردشت رانيا

الاسم والكنية: كاروان قادر حسين

مكان الولادة: رانيا

اسم الأم- الأب: ناهدة- قادر

تاريخ ومكان الاستشهاد: 14 حزيران 2022/ زاب

الاسم الحركي: مروان باز

الاسم والكنية: شيخموس آككويون

مكان الولادة: آمد

اسم الأم- الأب: مسورة – مُسبا

تاريخ ومكان الاستشهاد: 14 حزيران 2022/ زاب.

(ر)