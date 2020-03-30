​​​​​​​استشهاد طفلة وإصابة والديها بقصف الاحتلال التركي لقرى منبج- تم التحديث

قال المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في القاعدة التركية بقرية عرب حسن صغير، أقدموا مساء اليوم على قصف قرية عرب حسن كبير الآهلة بالسكان بالقذائف والصواريخ، حيث سقطت عدة قذائف على منازل المدنيين وأدت إلى استشهاد طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام وإصابة والديها بجروح.

هذا وحصل مراسلونا على اسماء المصابين والطفلة المستشهدة وهم كل من "الطفلة الشهيدة ياسمين حسين الحجي، ووالدتها الأم أمينة إبراهيم، ووالدها حسين عبد الحجي" وهما مصابان ويتلقيان العلاج في مشافي مدينة منبج.

بالإضافة إلى استهداف جيش الاحتلال ومرتزقته مواقع تمركز قوات مجلس منبج العسكري ونقاط قوات النظام السوري.

هذا ولازال القصف مستمراً.

(ل)

ANHA