​​​​​​​استشهاد طفل وجده وإصابة 6 آخرين بينهم صحفي في القصف التركي على مجلس الشعب في سنوني- تم التحديث

بحسب المعلومات الواردة من القضاء فإن الهجومان اللذان شنتهما مسيّرة الاحتلال التركي، على مجلس الشعب في ناحية سنوني وسوقها، قد أسفرا عن استشهاد الطفل صالح شفان خضر ناسو (12عام) وجده خضر ناسو، بالإضافة إلى إصابة 6 أشخاص آخرين بينهم مراسل فضائية (Çira TV)؛ صالح بَرجَس وطفل لم يعرف اسمه بعد.

وبحسب ما أفادت وكالة روج نيوز فإن الصحفي الإيزيدي صالح بَرجَس قد نقل إلى مستشفى الموصل لتلقّي العلاج.

الجدير بالذكر أنّ صالح قد أُصيب خلال شهر نيسان من العام الفائت أيضاً أثناء تغطيته للتظاهرات المنطلقة ضد الهجمات التركية في خانصور على إثر تدخّل الجيش العراقي آنذاك.

يشار إلى أن مسيّرة للاحتلال التركي قد قصفت قبل ظهر اليوم الأربعاء، مجلس الشعب في ناحية سنوني وسوقها مرتين على التوالي.

(س ر)