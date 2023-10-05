​​​​​​​استشهاد مواطنين اثنين و6 أعضاء لقوى الأمن الداخلي في الهجمات التركية

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي - شمال وشرق سوريا، اليوم بياناً إلى الرأي العام، سلّط الضوء فيه على ما خلّفه القصف التركي على شمال وشرق سوريا.

وجاء في البيان:

"شنت الدولة التركية منذ صباح اليوم 5 تشرين الأول، سلسلة اعتداءات على مناطقنا بأكثر من 15 عشر مسيّرة تخترق أجواء شمال وشرق سوريا، واستهدفت مجدداً العديد من النقاط والبنى التحتية والمنشآت الخدمية ومحطات الوقود والنفط، ما أسفر عن وقوع جرحى وضحايا، كما طال عدوانها المناطق الآهلة بالسكان.

نعلن للرأي العام استهداف العدوان التركي للمناطق الآهلة بالسكان والأضرار التي خلّفها:

- ضربتان جويتان في محيط مخيم واشو كاني لمهجري سري كانيه في ريف الحسكة.

- معملاً في قرية مشيرفة الحمة شمال غربي الحسكة، ما أدى لإصابة ٣ مدنيين.

- محيط سد جل آغا شمالي ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو.

- دراجة نارية في قرية خراب عشك جنوب شرق مقاطعة كوباني على الطريق الدولي M4، ما أدى لاستشهاد مدنيين اثنين.

- بعض القرى الآهلة بالمدنيين في ريف كوباني وتل تمر والحسكة.

- موقعاً لمخازن النفط بالقرب من قرية كرداهول جنوب غرب ناحية تربه سبيه.

-محطة النفط في قرية آل قوس بريف ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو.

- موقع في محيط محطة تحويل المياه في قرية الركبة الواقعة جنوب ناحية ال تمر، ما أسفر عن أضرار مادية.

- قرية تل حبش جنوبي ناحية عامودا في مقاطعة قامشلو، ما أدى لاستشهاد 6 أعضاء للأمن الداخلي.

ندعو أبناء شعبنا من كافة المكونات بضرورة التكاتف والوحدة كما حصل في كل المراحل السابقة، والإصرار على خيارهم في حماية مناطقهم وإعلاء الصوت لوقف العدوان التركي الذي يستهدف مكاسب شعبنا في الحياة الحرة الكريمة بعد أن نجح في مقارعة الإرهاب والمحافظة على سلمه الأهلي واستقرار مناطقه".

(أ ب)