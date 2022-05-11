​​​​​​​استشهاد مواطن جراء استهدافه بطائرة مسيّرة في كوباني

وأدى استهداف طائرة مسيّرة تركية لمدينة كوباني صباح اليوم، إلى استشهاد المواطن أكرم إستك، وهو من أهالي باكور كردستان، قصد روج آفا تلبية للنفير العام في عام 2014 أثناء هجوم مرتزقة داعش على كوباني.

والمواطن أكرم إستك في العقد الخامس من عمره، متزوج ولديه عدد الأبناء، قضى معظم فترات حياته في خدمة القضية الكردية وحركة التحرر الكردستانية.

كما اعتقلته السلطات التركية لعشرة أعوام في تسعينات القرن الماضي، إضافة إلى أن لديه ابن معتقل في السجون التركية.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه يوم غد الخميس خلال مراسم تقام في مزار الشهيدة دجلة الساعة 14:00.

يشار إلى أن طائرة تركية مسيّرة استهدفت مدينة كوباني بغارتين، إحداها على طريق حلب جنوب المدينة، والأخرى في حي كوباني الجديد صباح اليوم الأربعاء.

(ج م/د)

ANHA