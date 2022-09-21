​​​​​​​استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخرين بقصف مسيّرة تابعة للاحتلال التركي في ريف عين عيسى

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، استهدف الاحتلال التُّركيّ عبر الطيران المُسيَّر منازل المدنيّين في قرية "السويديّة"، ما أدّى إلى استشهاد المدنيَين "خالد حنيفة، وبشّار بركات"، وجرح كُلٍّ من "صبري سيدو/ 20 عاماً، عزيز زيدان/ 32 عاماً، ورشيد زيدان/ 42 عاماً".

كما ألحق القصف أضراراً ماديّة كبيرة بمنازل وممتلكات المدنيّين.

وعمد الاحتلال التُّركيّ إلى زيادة وتيرة قصفه على مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريّا، حيث قصف خلال اليوم الفائتين الأحياء الشَّرقيّة في كوباني، إضافة إلى استهداف ريف بلدة عين عيسى والشَّهباء وريف عفرين الجنوبيّ.

(م)

ANHA