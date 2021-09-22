​​​​​​​استشهاد مدني وإصابة 6 آخرين في القصف التركي على عين عيسى منذ الفجر

وقالت مراسلتنا في الناحية، إن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، هاجموا في حوالي الساعة الـ 04:00 من فجر اليوم الأربعاء، قرية دبس غرب ناحية عين عيسى، في مسعى لاحتلال القرية والسيطرة على الطريق الدولي.

وتصدّى مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية للهجوم وأفشلوه. لكن هجوم جيش الاحتلال ومرتزقته أدى إلى استشهاد المدني مجيد العوض، ويبلغ من العمر (35 عاماً)، وإصابة 4 مدنيين عُرِف منهم: زينب محمد شريف، وتبلغ من العمر (30 عاماً)، ومحمد شريف العوض، وعمره (83 عاماً).

وفي صباح اليوم، عاود جيش الاحتلال التركي ومرتزقته شنّ هجوم برّي، رافقه قصف مدفعي على القرية ذاتها، أسفر عن إصابة، طرفة مرعي الناشي، ليرتفع بذلك عدد المصابين في قرية الدبس إلى 5 مدنيين بينهم امرأتان.

قصف قريتي الخالدية وهوشان وطريق M4

وفي الريف الغربي للناحية أيضاً، نفذت مدفعية الاحتلال التركي ومرتزقته قصفاً عنيفاً على قريتي الخالدية وهوشان، الواقعتين غرب ناحية عين عيسى، كما استهدف القصف الطريق الدولي M4 أيضاً، بحسب مراسلتنا.

قصف قرية معلك ومخيم عين عيسى

وامتدّ قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته إلى قرية معلك ومخيم عين عيسى والطريق الدولي M4 شمال غرب ناحية عين عيسى، وأسفر عن إصابة مدني سادس أثناء القصف على الناحية منذ فجر اليوم.

المدني المصاب جرّاء استهداف الطريق الدولي المزدحم بمركبات النقل، هو محمود فايز المنفي، ويبلغ من العمر (20عاماً).

وقالت مراسلتنا في الناحية، أن المناطق التي تتعرض للقصف المدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي، تشهد توقفاً لعشرات مركبات النقل التابعة للمدنيين المتوجهين عبر الطريق الدولي، من عين عيسى إلى ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة.

هجمات سابقة

يُشار إلى أن قرية دبس التي تشهد هجوماً برياً وقصفاً مدفعياً منذ الفجر، قد تعرضت، أمس، لقصف مكثّف بالأسلحة الثقيلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

كما تعرضت الجمعة، لقصف مكثف أسفر عن استشهاد 4 مدنيين بينهم طفل، يبلغ من العمر (17 عاماً)، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح.

(س ر)

ANHA