وأفاد مراسلنا أن الطفل محمود محمود استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، بعد استهدافه من قبل ميليشيا " الدفاع الوطني"، مع الطفل أحمد حمود حمود (14عامًا).

المراسل أشار إلى أن الطفلين نُقلا إلى مشفى الشهيد خبات لتلقي العلاج، إلا أنه ونتيجة إصابته البليغة، فقد الطفل محمود حياته.

يأتي ذلك مع استمرار خرق الميليشيا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة الشرطة العسكرية الروسية مع قوى الأمن الداخلي.

هذا وهاجمت ما تسمى بميليشيا الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق حاجزًا لقوى الأمن الداخلي بالقرب من حي الطي في مدينة قامشلو حوالي الساعة الـ 22:00 من مساء الأول من أمس (الثلاثاء)، ما أدى إلى استشهاد أحد أعضاء قوى الأمن الداخلي التي ردّت على الهجوم.

(سـ)

ANHA