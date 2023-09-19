​​​​​​​استشهاد عضو في قوى الأمن الداخلي

كشف المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي، على موقعها الرسمي، سجلّ عضو قواتها بدران صلاح الدين أحمد، عبر بيان، جاء فيه:

"إلى شعبنا والرأي العام:

ارتقى أحد أعضاء قواتنا في مقاطعة الجزيرة، بدران صلاح الدين احمد، إلى مرتبة الشهادة وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن أرضه وشعبه أمس الأحد 17 أيلول.

اسم الشهيد: بدران أحمد

اسم الأب: صلاح الدين

اسم الأم: شيخة

مكان وتاريخ الانتساب: عامودا 6 شباط 2018

مكان وتاريخ الاستشهاد: عامودا 17 أيلول 2023

انتسب الشهيد بدران إلى صفوف قوى الأمن الداخلي منذ فترة طويلة، وكان علاجه مستمراً، على الرغم من ذلك، فإن مرضه لم يمنعه أبداً من أداء عمله على أكمل وجه ولم يكن يتوانى في عمله، ومنذ انتسابه على صفوف قوى الأمن الداخلي قدّم الكثير من الخدمات للمؤسسة، وقام بواجبه بكل حب وفخر حتى استشهد متأثراً بمرضه".

وتترقب ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم في تمام الساعة الـ 5، مراسم تشييع جثمان بدران صلاح الدين أحمد إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد إسماعيل في الناحية.

(ا م)