وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، عبر تويتر: "تعتزم حكومة موريسون إدراج حزب الله بأكمله وجماعة النازيين الجدد العنصرية "The Base" كمنظمات إرهابية بموجب القانون الجنائي. سأستمر في اتخاذ إجراءات قوية للحفاظ على الأستراليين في مأمن من الإرهاب".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، كان قد طلب من نظيره الأسترالي، سكوت موريسون، وضع الحزب ضمن لائحة "المنظمات الإرهابية"، خلال اجتماع بينهما في قمة المناخ الأممية التي عقد مؤخراً في غلاسكو، وفقاً لما نقلته حينها صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأضافت في تصريحات نقلتها فرانس برس، أن الجماعة التي تحظى بالدعم الإيراني "تواصل تهديداتها بشن هجمات إرهابية وتوفير الدعم للمنظمات الإرهابية"، كما أنها تشكل تهديداً "حقيقياً" و "موثوقاً" لأستراليا.

وكانت أستراليا، مثل الاتحاد الأوروبي، قد حظرت الذراع العسكرية الخارجية للحزب، لكن التصنيف السابق لم يكن يشمل المنظمة بأكملها.

(د ع)