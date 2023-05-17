​​​​​​​استقرار الوضع الصحي لمصابي قصف جيش الاحتلال التركي

استهدف الاحتلال التركي، صباح اليوم، عبر المدفعية قرية الجديدة غرب ناحية عين عيسى 2كم، أسفر عن إصابة 3 مواطنين نُقل اثنين منهم إلى مشفى الرقة الوطني.

وحصلت وكالتنا على أسماء المواطنين المصابين وهم: محمد فواز الوكاع (18 عاماً) وشقيقه محمود فواز الوكاع (17 عاماً) ومحمد سالم كمال (26 عاماً).

وحول وضع المصابين، قال مدير المشفى الوطني، إبراهيم العمر، لوكالتنا "وصل اليوم في تمام الساعة 12 ظهراً مواطنين اثنين، كانت حالتهما حرجة نتيجة إصابتهما بشظايا، وأجري لهما عمليات لاستخراج الشظايا، بينما بقي المصاب الثالث في مشفى عين عيسى ووضعه مستقر".

وأوضح، إبراهيم العمر، "المواطنين تعرضا لإصابات في البطن ولديهما بعض الكسور، وبعد إجراء العمل الجراحي تم إيقاف النزيف، والآن وضعهم مستقر وبحالة جيدة".

(م خ/خ)

ANHA