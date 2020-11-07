​​​​​​​استقالة مديرة الوكالة الأمريكية المشرفة على مخزون الأسلحة النووية

وقالت الإدارة الوطنية للأمن النووي في وزارة الطاقة الأمريكية ((NNSA، في بيان، إن مديرة الوكالة ليزا غوردون هاغرتي استقالت من دون إبداء أية أسباب، وإن وليام بوكليس يتولى الآن منصب مدير الإدارة الوطنية للأمن النووي بالإنابة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأثار هذا الإجراء انتقادات من الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة السيناتور جيمس إينهوف، الذي أشاد بليزا غوردون هاغرتي، وانتقد بشدة وزير الطاقة دان برويليت.

وقال إينهوف في بيان: "طلب وزير الطاقة بشكل فعلي استقالتها في هذا الوقت يثبت أنه لا يعرف ما يفعله في شؤون الأمن القومي، ويظهر عدم احترام تام لطبيعة شبه مستقلة للإدارة الوطنية للأمن النووي".

والجدير بالذكر أن ليزا غوردون هاغرتي هي أول امرأة تتولى رئاسة الإدارة الوطنية للأمن النووي في أوائل عام 2018.

وتشرف الإدارة الوطنية للأمن النووي على تطوير وصيانة الأسلحة النووية، ولكن ليس أنظمة الإطلاق التي تديرها وزارة الدفاع.

(م ش)