​​​​​​​استقالة عضو ثالث في فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد

واستقال المدير العام لوزارة المالية اللبنانية آلان بيفاني، وهو مسؤول كبير بوزارة المالية اللبنانية ضمن فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي في أواخر حزيران/ يونيو الماضي.

وكان سبق بيفاني بالاستقالة، مستشار وزارة المالية هنري شاوول بسبب ما سماه "غياب إرادة حقيقية للإصلاح ومحاولات لصرف الأنظار عن حجم الخسائر بالنظام المالي".

يذكر أن لبنان قد شرع في مفاوضاته مع الصندوق في مايو/ أيار بعدما تخلف عن سداد دينه السيادي الضخم، لكن المفاوضات أصابها الجمود في يوليو/ تموز نظرًا لعدم تنفيذ إصلاحات وبسبب خلاف داخل الجانب اللبناني بشأن حجم خسائره المالية الهائلة.

واستقالت الحكومة اللبنانية التي بدأت المحادثات، في العاشر من أغسطس/ آب، بسبب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب، مما غذى حالة الغضب الشعبي تجاه النخبة السياسية التي يحمّلها المواطنون المسؤولية عن مشاكل مثل الأزمة المالية الطاحنة الناجمة عن سوء الإدارة والفساد.

(ز غ)