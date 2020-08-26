​​​​​​​استنفارٌ إسرائيليٌّ على الحدود اللبنانية.. واشتباه بعملية تسلل

وطلبت السلطات الإسرائيلية من سكان المستوطنات البقاء في المنازل وإطفاء الأنوار، كما أغلق الجيش الإسرائيلي كافة المحاور الحدودية مع لبنان، وقالت مصادر إن "الجيش الإسرائيلي وجد فتحة في السياج عند مستوطنة منارة، وقامت وحدة من الجيش بتمشيط واسع في المنطقة".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان بشأن الحادث الذي وقع على الحدود مع لبنان، إن الحادث الأمني في الشمال بالتحديد بدأ بإطلاق نار على موقع للجيش بالقرب من الحدود، ولم يصب أحد، وبعد ذلك، أطلق الجيش قنابل خفيفة في منطقة المنارة على الحدود اللبنانية وأغلق الطرق، كما أصدر تعليمات للسكان في عدة مناطق قريبة من الحدود بالبقاء في المنازل".

وأقدمت القوات الإسرائيلية على إطفاء الأنوار في عدد من المواقع العسكرية التابعة للجيش عند الحدود مع لبنان لا سيما في جبل ميرون مقابل مارون الراس.

وأطلق الجيش الإسرائيلي أكثر من 20 قذيفة فوسفورية حارقة في محيط الطريق الممتد بين بلدتي ميس الجبل وحولا ومحيط بلدة عيترون وتلال كفرشوبا.

وأفاد المراسل العسكري للقناة 13 نير دفوري أن "الحدث الأمني بالشمال يدور بينما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقضي إجازة في أحد الفنادق قرب مكان الحدث"، قبل أن يصل نتنياهو إلى قاعدة عسكرية في الشمال لمتابعة الوضع على حدود لبنان.

(زغ)