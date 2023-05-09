​​​​​​​استنفار عسكري في درعا إثر هجوم على قوات دمشق

ودارت اشتباكات عنيفة بين مسلحين مجهولين وعناصر تابعة لقوات دمشق في منطقة اللجاة بريف درعا الشمالي الشرقي، تخللها قصف مدفعي من قبل قوات حكومة دمشق، دون وقوع قتلى أو جرحى حتى هذه اللحظة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاء ذلك، بعد هجوم نفذه مجهولون على مقرات تابعة لـ "الفرقة التاسعة" التابعة لقوات حكومة دمشق في قرية الجسري، حيث استقدمت الفرقة رتلاً عسكرياً إلى القرية، لتعزيز مقراتها، بينما الاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة بين الطرفين، وسط توتر يسود المنطقة.

وتشهد المنطقة، منذ منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء، استنفاراً عسكرياً بين عناصر قوات حكومة دمشق من جهة، ومسلحين مجهولين من جهة أخرى، بالقرب من مدرسة قرية الجسري التابعة لمنطقة اللجاة.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لتوثيقات المرصد 186 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 140 شخص، جلهم من عناصر قوات حكومة دمشق والمواطنين.

وتؤكد هذه الأرقام وتصاعد معدل الاستهدافات وجرائم القتل، فشل حكومة دمشق في ضبط الوضع الأمني في المناطق السورية التي فرضت عليها "التسويات"، خاصة مدينة درعا التي خضعت لعمليتي تسوية، أولها كان في 2018 وثانيها في 2021، حيث حوّلت سياسة الفرض والإجبار المنطقة إلى مرتع لجرائم القتل والاغتيالات دون حسيب أو رقيب.

(د ع)