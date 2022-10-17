​​​​​​​استمراراً للفلتان الأمني في درعا.. انفجار يستهدف سيارة عسكرية لعناصر تابعين لقوات دمشق

دوى انفجار عنيف في ريف درعا الغربي، صباح اليوم، نتيجة انفجار عبوة ناسفة، استهدفت سيارة عسكرية لـ "الواء 112" التابع لقوات حكومة دمشق، على الطريق بين نوى-الجبيلية غربي درعا، ما أسفر عن وقوع إصابات، وسط معلومات عن وجود قتلى، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وما يزال الوضع الأمني في درعا يقف على صفيح ساخن مع تصاعد حاد لحالات القتل والاغتيال، إلى جانب الاحتقان الشعبي ضد سياسات حكومة دمشق تجاه أبناء المنطقة والتي غالباً ما تنتهي بحدوث صدام بين الطرفين، وبشكل خاص بعد إجراء الأخيرة لما تسمى "التسويات".

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لتوثيقات المرصد 437 استهدافاً جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 373 شخصاً، جلهم من المدنيين وعناصر تابعة لقوات حكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر "التسويات".

ويؤكد هذا التصعيد والأرقام الهائلة من عمليات القتل على فشل الحكومة في ضبط الوضع الأمني في المناطق السورية التي فرضت عليها "التسويات"، لا سيما مدينة درعا، كونها خضعت لعمليتي تسوية - أولها كان في 2018 وثانيها في 2021- حيث حولت سياسة الفرض والإجبار المنطقة إلى مرتع لجرائم القتل والاغتيالات دون حسيب أو رقيب.

(د ع)