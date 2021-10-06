​​​​​​​استمرارا لسياسات التتريك.. افتتاح دورات لتعليم اللغة التركية في كري سبي المحتلة

وبحسب المصدر فإن ما يسمى "بمجلس تل ابيض المحلي" التابع للاحتلال التركي أعلن اليوم عن افتتاح دورات لتعليم اللغة التركية في بلدة سلوك.

واضاف المصدر بأنه وبحسب الإعلان الصادر عن المركز أنه سيقوم بتعين من سيتقنون اللغة التركية كمدرسين للغة التركية، مستغلين الاوضاع الاقتصادية الصعبة لفئة الشباب في المناطق المحتلة.

هذا وكان ما يسمى بمجلس تل ابيض المحلي قد اعلن قبل شهرين عن نفس الدورات في مركز مقاطعة كري سبي المحتلة.

ويسعى المحتل التركي على اقتطاع المناطق التي يحتلها من سورية وضمها إلى تركيا عبر هذه السياسات التمهيدية، حيث فرض تعليم اللغة التركية على المعلمين والتلاميذ في المدارس، بالإضافة لفرض التعامل بالليرة التركية في المناطق المحتلة.

(ل)

ANHA