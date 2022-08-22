​​​​​​​استمرار تنفيذ الأعمال الخدمية.. مشاريع في منبج وديرك والأهالي يشاركون البلدية

وسط الحصار المفروض على شمال وشرق سوريا، والجرائم والهجمات التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي، إلا أن خدمة المواطنين تبقى من أولويات بلديات الشعب في المنطقة، والتي تستمر في تنفيذ مشاريع فصل الصيف الحالي، وتحاول قدر المستطاع إنهاءها.

في ناحية ديرك بمقاطعة قامشلو أنجزت بلدية الشعب 12 مشروعاً، كانت على جدول أعمالها في مركز الناحية والقرى التابعة لها، فيما أوضح إداريو البلدية أن تأخر إنجاز بعض المشاريع يعود إلى هجمات الاحتلال التركي المستمرة على المنطقة.

وشملت الأعمال التي قامت بها ورش البلدية في مدينة ديرك، تعبيد وترقيع الطرق ووضع الحجر المكسر وتسوية الحدائق وتوسيع شبكات المياه وإمداد ثلاثة آبار بالكهرباء من خط مشفى الشعب لتغذية المدينة بالمياه على مدار 24 ساعة.

كما نظّفت البلدية مجرى النهر وسط الناحية، وإنارة المداخل وشارع الكورنيش بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع رصيف ورديف النهر بطول 2 كيلو متراً.

ونسقت بلدية الشعب مع شركة جودي للطرق والمجبول الزفتي بتقديم الآليات ودعم بلدية الشعب في ديرك حتى الانتهاء من المشاريع المدرجة على جدول أعمالها قبل حلول فصل الشتاء.

ووفق مسؤول المكتب الفني في البلدية إبراهيم سعدو، فإن تكلفة تعبيد المحلق الشمالي ضمن حي صور وبطول 2000 متر وباستعمال كمية 850 متراً مكعباً من المجبول الزفتي بلغت 9650 دولاراً أميركياً، في حين بلغت تكلفة تعبيد وترقيع الطرق الأخرى 28500 دولار.

هذا وعملت بلدية الشعب في ديرك على تسوية وتنظيف حديقة دجلة والتي تقدر مساحتها بأكثر من 3 هكتارات وزرعت فيها الأشجار بالإضافة لتزويدها بالإنارة عبر الطاقة الشمسية.

الأهالي والبلدية يتشاركون

وفي بلدة روباريا، نفذت البلدية مشروع تعبيد طريق قرية جارودية الذي يخدم العديد من القرى التابعة للبلدية بطول 9 كم وبتكلفة 60 ألف دولار ضمن عمل شعبي تشاركي بين الأهالي وبلدية روباريا.

في حين انتهت بلدية عين ديوار من تعبيد طريق قرية كأسان بطول 5 كيلو مترات، بدءاً من مزار الشهيد خبات وحتى قرية كأسان ضمن عمل شعبي بالتنسيق مع الأهالي الذين دفعوا مبلغ 12 ألف دولار، فيما قدمت البلدية مبلغ 18 ألف دولار.

بدوره، قال الرئيس المشترك لبلدية عين ديوار وبلدة روباريا حسن حمزة إن "أعمال التعبيد ستستمر حتى الانتهاء من تعبيد طرق القرى ومنها قرية قصر ديب وبتكلفة 19 ألف دولار، بالإضافة إلى قرية بورزا وقدرت تكلفته بـ 18 ألف دولار، وقرية كنكلو بتكلفة 75 ألف دولار، بالإضافة إلى تعبيد الطريق الواصل بين ريحانيك وقرية مزرة وبطول 2 كيلو متر وتكلفة 12 ألف دولار.

وفي نهاية حديثه، قال حسن حمزة "هناك عدد من المشاريع لتوسيع شبكة المياه في عين ديوار وقرية روباريا".

وحسب ما أوضحه المشرفون والإداريون، فمن المقرر أن تنتهي الأعمال والمشاريع ضمن المخطط قبل حلول فصل الشتاء.

منبج

في منبج وريفها، تعمل بلدية الشعب على قدم وساق في تنفيذ أعمال تعبيد الطرق وتأهيل شبكات الصرف الصحي.

ويقول نائب الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في منبج وريفها حسين هوشان "من أولويات بلدية الشعب في مدينة منبج منذ تأسيسها بعد تحرير المدنية من رجس مرتزقة داعش، تزفيت كافة الطرق في المدينة وإصلاح كافة شبكات الصرف الصحي وفتح طرق جديدة".

وعن مشاريع بلدية الشعب التي قامت بها هذا العام قال هوشان: "قمنا بمد خطوط رئيسة للصرف الصحي كون هناك أماكن وأحياء تحتاج إليها".

في حين نفذت البلدية أعمال تعبيد للطرق، بتخصيص كمية 35 ألف متر مكعب من المجبول الزفتي، وتم توزيعها على بلدية المدنية وبلديات الريف.

وأنهى هوشان حديثه بالقول "ورشات بلدية الشعب في منبج تعمل على مدار 24 ساعة لتنفيذ كافة المشاريع من تزفيت الطرق وتمديد شبكات الصرف الصحي لإصلاح البنية التحتية للمدينة التي دمرت إبان سيطرة مرتزقة داعش عليها عام 2014".

(س ع/سـ)

ANAH