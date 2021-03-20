​​​​​​​استمرار خيمة الاعتصام في يومها الرابع في كوباني

ونصبت حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات الخيمة تحت شعار "حان وقت حرية القائد آبو، حتمًا سننتصر" في ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني.

ويتناوب اليوم في الخيمة العشرات من أعضاء مجلس ناحية وبلدية صرين والعشرات من الأهالي.

وخلال فعاليات اليوم، ألقى لأأالقعضو مجلس ناحية صرين حجي محمد كلمة قال من خلالها "أتينا اليوم إلى خيمة العز والشرف لنقف ضد الدولة التركية المحتلة، ونحيي قواتنا العسكرية التي تقاوم الاحتلال ونؤكد أننا سنقاوم حتى آخر قطرة دم في جسدنا".

هذا وستتوقف فعالية الخيمة يوم غد المصادف ل 21 آذار عيد نوروز على أن تستأنف في الـ ٢٢ آذار دون تحديد موعد لانتهائها، إذ يصر الشبيبة على المضي في تنظيم الفعاليات حتى الحصول على معلومات عن الحالة الصحية للقائد عبدالله أوجلان.

ويأتي نصب الخيمة بعد توارد أنباء حول تدهور الحالة الصحية لأوجلان الذي تعتقله السلطات التركية في سجن جزيرة إمرالي منذ عام 1999 وتفرض عليه عزلة مشددة إذ ترفض مطالب أسرته والمحامين للالتقاء به بشكل ينافي جميع القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بالمعتقلين السياسيين.

(م ع/ج)

ANHA