​​​​​​​استمرار حملة TEV-DEM في منطقة الصناعة بقامشلو في يومها الثالث على التوالي

شارك اليوم الثلاثاء، أعضاء وعضوات حركة المجتمع الديمقراطي، وغرفة الصناعة في شمال وشرق سوريا، وأصحاب محلات الصناعة، في الحملة التي تستهدف اليوم أيضاً منطقة الصناعة.

وكانت الحملة قد استهدفت خلال اليوميين الماضيين منطقة الصناعة الواقعة شرق مدينة قامشلو.

بدأت اليوم الحملة التي تستهدف منطقة الصناعة ليومها الثالث على التوالي، من دوار الشهيد ياسر خانيكا (دوار الفرن الآلي) ووصولاً إلى المعامل التابعة للمنطقة نفسها.

وقبل الشروع بالتنظيف، وزّع أعضاء وعضوات حركة المجتمع الديمقراطي الأكياس والكمامات والقفازات على المشاركين.

من الجدير بالذكر أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على جمالية المنطقة والتقليل من تلوث البيئة ونشر ثقافة النظافة ضمن فئات المجتمع.

وكانت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM قد أطلقت الحملة في 28 من شهر آذار المنصرم، وهذا ما زالت مستمرة لغاية 28 من الشهر الحالي.

(آ)

ANHA