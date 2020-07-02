​​​​​​​استمرار حملة حركة الهلال الذّهبيّ الفنية في يومها الثّالث

وتستمرّ حركة الهلال الذّهبيّ في حملتها الفنّية الأسبوعية، وقد نظّمت اليوم فعاليتها في بلدة تل رفعت، وذلك في يومها الثالث من بدء الحملة.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثَمّ ألقت الإدارية في حركة الهلال الذهبي في مقاطعة عفرين مزكين جولاق كلمة قالت فيها: "نرحّب بجميع الحضور، وإنّنا أطلقنا هذه الفعالية في سبيل الحفاظ على التراث والفلكلور ومنع اندثاره".

ومن ثمّ قدّمت فرقة روناهي للرقص فقرات من الرقص الفلكلورية، وسط تصفيق وتفاعل من قبل الجماهير.

وتمّ بعد ذلك تقديم فرقة الشهيدة مزكين للغناء التابعة لحركة الهلال الذهبي في مقاطعة عفرين بعضاً من الأغاني الفلكلورية والثّورية.

كما تمّ تقديم فقرة من الرقص التعبيريّ من قبل فرقة الشهيدة فيان صوران، لتنتهي بعدها الفعالية بتقديم فرقة هيفا بعضاً من الأغاني الثورية والشعبيّة.

(إ أ)

ANHA