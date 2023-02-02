​​​​​​​استمرار حملة النظافة الواسعة في مدينة الحسكة بزخم كبير

بمشاركة أكثر من 45 آلية للنظافة تابعة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة، تستمر اليوم الخميس، حملة النظافة الواسعة ضمن مدينة الحسكة، بعد انطلاقها من الحارة العسكرية في المدينة 31 كانون الثاني المنصرم.

تهدف الحملة بحسب القائمين عليها؛ إلى الحفاظ على نظافة المدينة، وإضفاء جمالية ورونقاً حضارياً عليها، وتوعية الأهالي بأهمية النظافة وترسيخها بين المجتمع حتى الوصول إلى مدينة إيكولوجية.

شارك في الحملة، المئات من أعضاء المؤسسات المدنية، بالإضافة إلى أعضاء المجالس والكومينات والبلديتين الجنوبية والشمالية في المدينة والبلدات التابعة لها.

انطلقت الحملة، اليوم الخميس من أمام مقر لجنة البيئة والبلديات الواقعة في حي الكلاسة ومن حي أوغاريت وعمران الواقعتين شمالي مدينة الحسكة، وشملت كافة الشوارع العامة والفرعية ضمن الأحياء.

وستستمر على مدار 12 ساعة متواصلة.

في هذا السياق، أشار الرئيس المشترك للجنة البيئة والبلديات في مقاطعة الحسكة، رستم بكر، خلال بيان أدلى به، إن ورشات النظافة، ستبدأ بالعمل من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 1 ليلاً.

منوهاً، "الهدف من الحملة، هو الحفاظ على نظافة المدينة بشكل دائم، والوصول إلى صفر نفايات، وإلى مدينة إيكولوجية، ولحماية الأهالي من الأمراض المزمنة".

ودعا بكر، الأهالي والمؤسسات المدنية إلى التعاون مع البلديات وعمال النظافة، والتحلي بروح المسؤولية تجاه هذه الحملة؛ للقضاء على كل النفايات المتراكمة.

(م ح)

ANHA