​​​​​​​استمرار فعاليتي الاعتصام في قامشلو والحسكة بالتأكيد على مواصلة النضال

وزُينت الخيم في كل من الحسكة وقامشلو بأعلام حركة الشبيبة الثورية، وصور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء، وتوافد إليها العشرات من أهالي المدينتين، وسط تعالي الشعارات التي تنادي بحرية القائد عبد الله أوجلان وفك العزلة عنه.

في خيمة الحسكة أشاد الرئيس المشترك لمجلس الناحية الشمالية، رمضان فتاح، خلال زيارة لوفد من مجلس الناحية، بالمقاومة التي يبديها المعتقلون داخل السجون وردة الفعل الشعبية المؤيدة لهم في مختلف المدن بشمال وشرق سوريا.

وأشار رمضان فتاح إلى المقاومة في وجه الاحتلال التركي في حفتانين وعين عيسى وباقي المناطق الأخرى من شمال وشرق سوريا، ووقوف جميع فئات الشعب من عرب وكرد وأرمن وشركس يدًا واحدة في وجه الاحتلال.

وقال فتاح في نهاية حديثه "إن الدول الرأسمالية ومنها دولة الاحتلال التركي تريد كسر إرادة شعوب شمال وشرق سوريا، ومحاولة إفشال الإدارة الذاتية، ولكنها لا تستطيع تحقيق ذلك، لأننا جميعًا نقف مع إدارتنا".

قامشلو

وفي مدينة قامشلو توافد حشد من أهالي ناحية تربه سبيه من نسائها ورجالها وشيوخها إلى خيمة الاعتصام التي نُصبت في الحديقة المقابلة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مرددين الشعارات التي تنادي بفك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان وتحيي مقاومة السجون.

وخلال الزيارة ألقيت كلمة من قبل عضوة مؤتمر ستار بشرى عبد الباقي والتي أكدت من خلالها دعم شعوب شمال وشرق سوريا بكافة أطيافها للحملة التي بدأها المعتقلون السياسيون في السجون التركية.

كما ندد الرئيس المشترك لمجلس ناحية تربه سبيه عبد الرحيم حسو بسياسات تركيا وأحكامها المجحفة بحق معتقلي الرأي في سجونها واستمرار فرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان.

وناشد عبد الرحيم حسو المنظمات الدولية والحقوقية وهيئة الأمم المتحدة التدخل السريع والعاجل للحد من هذه التصرفات والأحكام غير القانونية بحق المعتقلين والقائد أوجلان في سجون الفاشية التركية.

وعاهد عبد الحليم: "نعاهد القائد أوجلان والشهداء على الاستمرار في تصعيد المقاومة التي ورثناها من الشهداء ورفاقنا في السجون التركية بكافة الوسائل الممكنة".

ومن المزمع أن تستمر فعاليات خيمتي الاعتصام حتى يوم غد.

(كروب/ م)

ANHA