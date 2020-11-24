​​​​​​​استمرار فعاليّات المؤتمر التأسيسيّ للمرأة في الطبقة بإلقاء الكلمات وتقييم الأعمال

وكانت أعمال المؤتمر قد انطلقت صباح اليوم تحت شعار "بروح هفرين وناديا سنبني سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية" واستمرّت بإلقاء الكلمات ومنها كلمة باسم إداريّة مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية إلهام عمر، وكلمة باسم مؤتمر ستار ألقتها رمزيّة محمد، وكلمة باسم مكتب المرأة في شمال شرق سوريا ألقتها جيهان خضرو، وكلمة باسم والدة الشهيدة هفرين الخلف سعاد، وكلمة باسم هاجر علي صديقة الشهيدة ناديا خشان.

وجاء في كلمة والدة الشّهيدة هفرين: "تحيّة وسلام إلى أمّهات الشهداء الصامدات والصابرات اللّواتي يقف العقل عاجزاً أمام شموخهنّ عند زفاف أبنائهنّ شهداء، وأنّ هفرين ضحّت بروحها وسكبت دماءها فداءً لحرية المرأة المناضلة التي تهدف إلى الحرية والسلام، وأنّ مشروع حزب سوريا المستقبل يثبت ذلك، فهو مشروع وطنيّ وديمقراطيّ حقيقي يعمل على توحيد صفوف السوريّين في الداخل والخارج بمختلف أطيافهم".

وأمّا إداريّة مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطيّة إلهام عمر، فقالت في كلمتها: إنّنا لن نغفل عن مشاركة المرأة في صياغة الشكل الجديد لسوريا عموماً، ونعوّل على ذلك في إدراك الأحزاب السياسية لأهمّية مشاركة المرأة في هياكلها وسياستها ممّا يشكّل نقطة تحوّل كبيرة للأحزاب أولاً والبلاد ثانياً".

وبدورها تحدّثت إدارية مكتب المرأة في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا جيهان خضرو، وقالت: "اجتمعنا اليوم لكي نوجّه رسالة لأعداء مشروعنا بأنّ إرادتنا لن تنكسر، ونحن قادرات على حلّ قضايانا بأنفسنا، ولدينا إرادة وفكر واستراتيجية، وإنّنا سائرات إلى الأمام، وسنقود سوريا جديدة بإرادة المرأة الحرّة".

ونوّهت جيهان: "علينا جميعاً الحفاظ على المكتسبات التي حقّقتها المرأة، ويتوجّب علينا تنمية الوعي الحقيقيّ لديها وتدريبها على المشاركة في كافة المجالات لتكون هي صاحبة القرار حتّى يعلم الجميع أنّ حماية المرأة تعني حماية المنطقة".

وأمّا كلمة هاجر علي صديقة الشهيدة ناديا، فقد جاء فيها: "إنّ هذا المؤتمر يترافق مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ونتمنّى أن يكون مجلساً رديفاً وقوّة جديدة تدعم المرأة وتمكّنها وتساعدها في الحدّ من العنف الواقع بحقّها من خلال إجراءات تساهم في رفع مكانة المرأة وتفعيل دورها وعلينا توحيد طاقاتنا لتطوير المرأة نحو مستقبل مشرق".

وبعد الانتهاء من الكلمات، تمّ عرض سنفزيون تضمّن أعمال مجلس المرأة التي قام بها خلال عامين.

ومن المزمع أن يستمرّ المؤتمر بقراءة النظام الداخلي والبيان الختامي وانتخاب إدارة جديدة.

(ر ع/ إ)

ANHA