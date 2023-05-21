​​​​​​​استمرار فعاليات سمبوزيوم الفن التشكيلي في كوباني

وترمز أغلب اللوحات التي يتم رسمها إلى الصلة الوثيقة بين الإنسان والطبيعة، والبحث عن السلام، حيث يبحث الفنانون التشكيليون في سمبوزيوم الفن التشكيلي في مدينة كوباني عبر ريشاتهم عن وسيلة للسلام والطمأنينة.

الفنان التشكيلي أصلان معمو المشارك في سمبوزيوم الفن التشكيلي، يجمع في لوحته الإنسان والطبيعة، حالماً في الوصول إلى درب السلام، حيث يرى أن "الإنسان لا يستطيع العيش بدون الطبيعة، وبداخل كل منا ركام من أثر الحروب التي تعرضنا لها، ولهذا اخترت درب الرسم لأعبر عن مشاعري".

مضيفاً: "السمبوزيوم فرصة لنا كفنانين لنوحّد ريشتنا ونتعرف على بعضنا وعلى ثقافات المناطق الأخرى، ونكسب خبرات جديدة".

وتستمر فعاليات ملتقى روج آفا الرابع للفن التشكيلي لغاية 26 أيار الجاري، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس السبت، لينطلق بعده معرض الفن التشكيلي في مدينة قامشلو في 28 أيار الجاري، حيث يشارك فيه20 فناناً وفنانة من عموم مناطق شمال وشرق سوريا.

(ن ك/ك)

ANHA