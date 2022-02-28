​​​​​​​استمرار فعاليات اليوم العالمي للمرأة في شمال وشرق سوريا

نظمت وقفة المرأة الحرة في سوريا، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف للـ8 من آذار/ مارس من كل عام، احتفالية ترفيهية لأطفال دور الأيتام في دار "قوس قزح آلان" للأيتام بمدينة كوباني، وذلك ضمن حملة الفعاليات التي نظمتها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا في الـ 23 من شهر شباط الجاري.

وشارك في الاحتفالية عشرات الأطفال من دار الأيتام، وعضوات وأعضاء مؤسسة عوائل الشهداء، وقفة المرأة الحرة في سوريا، ومؤتمر ستار.

بدأت الاحتفالية بإلقاء كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لوقفة المرأة الحرة في سوريا، ديانا أحمد، قالت فيها: "الأطفال هم جيل المستقبل وسماء الحرية، وهم روح الحرية الذين يعيشون بلا حدود ودائماً ما يبحثون عن الحقيقة بلا حدود".

وأضافت: "كما قال كونفشيوس إن كانت لديك خطة وتريدها أن تستمر إلى مئة عام، فيجب عليك أن تدرب الأطفال، لأنهم أمل حرية الشعب، فهم بأناملهم الصغيرة يجعلون نقش حياتنا يكبر، لذلك يجب علينا أن نؤسس أطفالنا على فكر الأمة الديمقراطية لنعيش حياة ديمقراطية".

وبعد إلقاء الكلمة أدى الأطفال عروضاً غنائية وفقرات راقصة، لتنتهي الحفلة بتوزيع الهدايا على الأطفال.

يشار إلى أن دار "قوس قزح آلان" للأيتام، افتتح بشكل رسمي في الـ 22 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018، من قبل منظمة "رابطة المرأة الحرة"، حيث يعيش فيه 12 طفلاً ممن فقدوا عوائلهم نتيجة الحرب الدائرة في سوريا.

حلب

أما في مدينة حلب، فنظمت حركة المرأة الشابة في حي الشيخ مقصود محاضرة، وعرض سنفزيون حول الـ 8 من آذار، اليوم العالمي للمرأة.

بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للمرأة، نظمت حركة المرأة الشابة اليوم محاضرة وعرض سينفزيون في قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود بحلب.

وحضر المحاضرة التي عقدت في قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، عشرات الشابات والشبان من المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية، وحركة المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية.

المحاضرة بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها سنفزيونان لتوجيهات القائد أوجلان حول المرأة والذهنية الذكورية والجرائم ضد المرأة، ومقاومة المرأة أمام الذهنية الذكورية وهجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقة داعش.

الحسكة

بمناسبة يوم المرأة العالمي، نظم حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا محاضرة، تمحورت حول الدور الريادي للمرأة في النهوض بالمجتمعات، ألقاها عضو الحزب عبد الغني أوسو في مقر الحزب بمدينة الحسكة.

وبين أوسو أن للمرأة دوراً كبيراً في بناء المجتمع ولا يمكن إغفاله أبداً، وأن تهميش دور المرأة يعني تهميش المجتمع، مؤكداً على دورها الفاعل منذ عهد السومريين وإلى اليوم، مشيراً إلى طمس السلطة الذكورية لهوية المرأة.

وأشار أوسو إلى دور حزب العمال الكردستاني الريادي في إعطاء المرأة دورها في إدارة المجتمع حيث عرفها بمكنونات قدرتها لتساهم في الدفاع عن معتقداتها ووطنها، كما أفسح لها المجال للعمل على أرض الواقع.

وقال "هذا ما انعكس على ثورة شمال شرق سوريا، حيث أخذت المرأة دورها في قيادة المجتمع من خلال مساواتها مع الرجل، عبر الرئاسات المشتركة لكل مؤسسة وكذلك من خلال عملها جنباً إلى جنب مع الرجل، فأصبحت المرأة تتقاسم الحياة مع الرجل بكل تفاصيلها الجيدة والصعبة وتحمل هموم المجتمع وتساهم في رسم تطوره ومستقبله".

مثمناً تضحيات المرأة في هذه الثورة القائمة، للدفاع عن كرامة الإنسان، قائلاً "حيث أصبحت شهيدات شمال شرق سوريا أيقونة في جبهة العالم الذي وقف احتراماً وإجلالاً لمقاومة المرأة البطلة التي تخطت كل الحدود التي رسمها لها الرجل بمسميات تعود للعادات والتقاليد البالية".

وأكد عضو حزب الاتحاد الديمقراطي عبد الغني أوسو في نهاية المحاضرة على دور وفلسفة القائد عبدالله أوجلان في التأكيد على دور المرأة وإعطائها حقوقها ومساعدتها في الوثوق بنفسها، وقال عنها "أصبحت المرأة ليست قيادية فقط بل مناضلة ومقاومة حملت على عاتقها مجابهة الطغاة والدفاع عن المجتمع".

(كروب/ي م)

ANHA