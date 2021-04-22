​​​​​​​استمرار انحسار مياه نهر الفرات ينذر بانعدام الزراعة الصيفية بريف عين عيسى الشرقي

تستمر دولة الاحتلال التركي بمنع تدفق مياه نهر الفرات عبر أراضيها باتجاه مناطق الداخل السوري، والذي يعتبر المصدر الرئيس للمياه بالنسبة لسكان المنطقة سواء مياه الشرب أو الري، بالإضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية.

وبدأ انحسار مياه نهر الفرات يظهر بشكلٍ جلي على القنوات التي تستجر مياهها من النهر وخصوصًا التي تعمل عن طريق مضخات الرفع، حيث لا يصل مستوى منسوب المياه إلى المخرج بعد تقليل كميات الضخ.

وفي حال استمرار انخفاض مياه نهر الفرات، فإنّ هذا الأمر يعني انعدام زراعة الموسم الصيفي في الريف الشرقي لناحية عين عيسى، وذلك لكون المزارعون يسقون محاصيلهم من مياه قناة الرفع.

وتزرع في الريف الشرقي لناحية عين عيسى أنواع متعددة من المحاصيل الصيفية، منها القطن والذرة الصفراء والفول.

هذا ويعتمد مزارعو الريف الشرقي لناحية عين عيسى في بلدة الهيشة وريفها في سقاية محاصيلهم الزراعية على مضخة رفع في تل السمن التي تروي من مساحة أراضي بلدة الهيشة ما يقارب الـ 16 ألف هكتار، بالإضافة إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ريف قرى خنيز وتل السمن التابعتين لريف مدينة الرقة الشمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن 90 بالمئة من سكان ريف ناحية عين عيسى ومدينة الرقة يعتمدون بشكل رئيس على الزراعة في معيشتهم، وخصوصًا المواسم الصيفية منها كالقطن والبقوليات لما لها من وفرة انتاج وتوفير لليد العاملة.

(ج)

ANHA