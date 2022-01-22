​​​​​​​استمرار عمليات التمشيط في غويران وسط ارتفاع عدد قتلى الخلايا المهاجمة

وأفادت مراسلتنا من داخل حي غويران بقضاء قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية مساء اليوم على 7 من عناصر خلايا داعش المهاجمة، خلال عملية التمشيط التي لا تزال مستمرة حتى اللحظة، بعد أن انتهت من تمشيط حي المقبرة شرقي السجن.

وكانت قد أطلقت قوى الأمن الداخلي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية منذ صباح يوم أمس عملية تمشيط واسعة النطاق لمحيط سجن غويران، وحي الزهور، لملاحقة خلايا داعش التي هاجمت سجن غويران المخصص لاحتجاز واعتقال مرتزقة داعش.

ويرتفع بهذا عدد قتلى مرتزقة داعش إلى 27 مرتزقاً من خلايا مرتزقة داعش المهاجمة، بعد أن كان المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية قد أعلن عصر اليوم، مقتل 20 مرتزقاً من الخلايا المهاجمة.

وأشار مراسلنا إلى أن عمليات التمشيط مستمرة في كل من "حي الزهور غربي السجن، ومحيط سجن غويران والأبنية الواقعة جنوب وشمال السجن والممتدة من دوار الباسل وصولاً إلى دوار البانوراما جنوبي مدينة الحسكة.

(ه أ/أم)

ANHA