​​​​​​​استمرار التصويت خارج تركيا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

تستمر عملية التصويت للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية خارج تركيا، حيث بلغ عدد الأصوات حتى الآن مليون و733 ألف و940 صوتاً.

ومن المقرر أن تنتهي مساء اليوم، عملية التصويت خارج تركيا، فيما سيستمر التصويت في المعابر الحدودية حتى الساعة 17:00 من يوم 28 أيار الجاري، أي حتى انتهاء التصويت داخل تركيا.

وكانت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 أيار، قد اتجهت إلى جولة ثانية بعد عدم إحزار أي من المرشحين الثلاث للرئاسة التركية (رجب طيب أردوغان، كمال كليجدار أوغلو، وسنان أوغان) نسبة (50%+1).

ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات في 28 أيار الجاري، فيما يخوض المنافسة المنافسان الحاصلان على أكبر نسبة من الأصوات وهما أردوغان وكليجدار أوغلو.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة (50%+1) لن تؤخذ في الاعتبار خلال الجولة الثانية، إنما يفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات.

(ر)